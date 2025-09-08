Lavoro, le offerte della settimana in Maremma

Grosseto: Ecco le nuove offerte di lavoro dalle aziende del Centro Servizio Grosseto. Queste le figure professionali maggiormente richieste.

1) Albergo a pochi chilometri da Grosseto ricerca

- Cameriera ai piani con esperienza settore alberghiero 24 ore settimanali a partire dal 15/09/2025 o dal 1° ottobre fino al 31/12/2025. Semmai da riconfermare per periodo estivo

- Cameriere di sala con esperienza e proveniente da scuola alberghiera, buona conoscenza lingua inglese 24 ore settimanali orario serale dalle ore 18:00, a partire dal 1° ottobre fino al 31 gennaio 2026. Semmai da riconfermare per periodo estivo

- Cameriera sala colazioni con esperienza alberghiera, buona conoscenza lingua inglese a 30 ore settimanali a partire dal 1° novembre 2025 fino al 31 gennaio 2026

2) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un/una receptionist con esperienza nel settore inglese e/o tedesco non alloggio pat b automuniti da ottobre/novembre 2025 a ottobre 2026 con possibilità di prolungamento orario invernale lunedì- venerdì dalle 9.00 alle 17.00 orario estivo su turni con 1gg di riposo

3) Albergo nella zona di Monte Argentario ricerca con possibilità di assunzione a tempo indeterminato all’inizio contratto di 1 anno con alloggio uno chef de rang con esperienza di gestione della sala e un commis di sala con almeno minima esperienza

4) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore orario serale lavoro annuale non alloggio

5) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala apprendista preferibile minima esperienza orario serale possibilità di lavoro continuativo non alloggio

6) Ristorante a Monte Argentario ricerca preferibile ma va bene anche prima esperienza lavapiatti orario solo serale dalle 17 alle 23 non alloggio pat b automuniti possibilità di lavorare tutto l anno

7) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca per 2 mesi (settembre-Ottobre): non alloggio e poi per la stagione estiva 2026

- 2 cameriere ai piani con il seguente orario: 9/15 automunite o possibilità di utilizzo bus di linea da Grosseto, 1 giorno di festa.

- n 1 cameriera per servizio colazioni con orario 7/12 automunite o possibilità di utilizzo bus di linea da Grosseto, 1 giorno di festa.

- n. 1 figura di portiere turnante con obbligo di 2 notti su 5 giorni lavorativi , 2 feste

8) Pizzeria a Grosseto ricerca anche prima esperienza un aiuto pizzaiolo apprendista orario serale 17.00-23.00 non alloggio all’inizio venerdì sabato e domenica con possibilità di lavorare poi tutte le sere

9) Campeggio nella zona delle Rocchette non alloggio ricerca: ASSISTENTE ALLE VENDITE - GESTIONE PORTALI E PRENOTAZIONI specializzato nella gestione di portali digitali e sistemi di prenotazione online.

Responsabilità principali:

· Gestione e aggiornamento dei principali portali OTA (Online Travel Agency) come Booking.com, Expedia, Airbnb

· Monitoraggio delle prenotazioni e coordinamento con il team operativo

· Ottimizzazione delle schede prodotto e gestione delle tariffe

· Assistenza clienti pre e post vendita attraverso i canali digitali

· Analisi delle performance e reportistica periodica

Requisiti:

· Esperienza pregressa nella gestione di portali di prenotazione

· Conoscenza dei principali OTA e channel manager

· Competenze informatiche e familiarità con i CRM

· Precisione, organizzazione e orientamento al risultato

· Buone capacità comunicative

· Lingua Inglese e tedesco

Offriamo:

· Contratto a tempo determinato/indeterminato (all’inizio 6/10 mesi di lavoro dalle 9.00 alle 17.00 o dalle 10 alle 18.00 dal lunedì al venerdì)

· Formazione specifica sui nostri strumenti

· Ambiente dinamico e in crescita

· Opportunità di sviluppo professionale

10) Albergo nelle vicinanze di Castiglione ricerca fino a fine ottobre una estetista/terapista non alloggio full time pat b automunita orario su turni con 1gg di riposo

11) Campeggio zona Rocchette ricerca un/una capo ricevimento con esperienza di gestione nel settore conoscenza dell'inglese, sarebbe meglio il tedesco preferibile ma non indispensabile uso di protel, il contratto è 10 mesi come base ma sicuramente verrà prorogato orario invernale 9:00-18:00 5 giorni su 7 con 1 h di pausa orario estivo 9:00-17:00 6 giorni su 7 con 1 h di paura l'alloggio non è compreso, il vitto si da subito pat b automuniti

PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida inserendo il numero o i numeri obbligatorio (referente Dott.ssa Tommasini Francesca)



