Lavoro, le offerte della settimana in Maremma
Grosseto: Ecco le ultime offerte di lavoro dalle aziende del Centro Servizio Grosseto. Queste le figure professionali maggiormente richieste:
1) Albergo a pochi chilometri da Grosseto ricerca
- Cameriera ai piani con esperienza settore alberghiero 24 ore settimanali a partire dal 15/09/2025 o dal 1° ottobre fino al 31/12/2025. Semmai da riconfermare per periodo estivo
- Cameriere di sala con esperienza e proveniente da scuola alberghiera, buona conoscenza lingua inglese 24 ore settimanali orario serale dalle ore 18:00, a partire dal 1° ottobre fino al 31 gennaio 2026. Semmai da riconfermare per periodo estivo
- Cameriera sala colazioni con esperienza alberghiera, buona conoscenza lingua inglese a 30 ore settimanali a partire dal 1° novembre 2025 fino al 31 gennaio 2026
2) Albergo a Punta Ala ricerca una receptionist con almeno 2-3 anni di esperienza in strutture di 4/5 stelle richiesta conoscenza inglese e/o tedesco e/o francese vitto si non alloggio dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025 con possibilità di prolungamento orario su turni pat b automuniti
3) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un/una receptionist con esperienza nel settore inglese e/o tedesco non alloggio pat b automuniti da ottobre/novembre 2025 a ottobre 2026 con possibilità di prolungamento orario invernale lunedì- venerdì dalle 9.00 alle 17.00 orario estivo su turni con 1gg di riposo
4) Albergo nella zona di Monte Argentario ricerca con possibilità di assunzione a tempo indeterminato all’inizio contratto di 1 anno con alloggio uno chef de rang con esperienza di gestione della sala e un commis di sala con almeno minima esperienza
5) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza almeno minima nel settore da ora fino a ottobre con vitto e alloggio
6) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore orario serale lavoro annuale non alloggio
7) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza nel settore orario serale dalle 16 alle 24 con 1 gg di riposo e una cameriera di sala apprendista preferibile minima esperienza orario serale possibilità di lavoro continuativo non alloggio
PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida inserendo il numero o i numeri obbligatori. Referente Dott.ssa Tommasini Francesca)