Lavoro, le offerte della settimana in Maremma

Grosseto: La stagione è ormai alle porte e aziende ed imprese sono alla ricerca di personale. Vediamo quali sono le offerte e le richieste di lavoro della settimana da parte delle aziende del Centro Servizio Grosseto.

1) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca da marzo/agosto con possibilità di prolungamento un addetto/a ricevimento. Turni unici o mattina dalle 8 alle 15 o dalle 15 alle 22 con un giorno di festa. Conoscenza della lingua inglese preferibile il tedesco non alloggio pat b automuniti e 1-2 bagnini con brevetto per aprile /settembre con un giorno di festa pat b automuniti non alloggio



2) Campeggio nella zona di Capalbio ricerca un addetto/a amministrazione back office no alloggio tempo determinato con esperienza da febbraio 2024 con periodo di prova e addette pulizie no alloggio part time da giugno a settembre pat b automunite con esperienza

3) Albergo nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca con vitto e alloggio con 1 giorno di riposo un commis di sala anche minima esperienza orario su turni e un barista con esperienza nel settore servizio soft drink e cocktails inglese indispensabile da marzo/aprile 2024.

4) Albergo a pochi chilometri da Grosseto ricerca con vitto e alloggio un barman con esperienza nel settore periodo maggio/ottobre 30h settimanali turno pomeridiano fino alle 20 esperienza di cocktails e lingua inglese

5) Albergo a Grosseto ricerca un portiere turnante/addetto ricevimento con esperienza di almeno 1 anno nel settore contratto 32h settimanali dal 1 aprile al 30 novembre orario o 7.30-11-30 o 17.00-21.00 inglese almeno discreto

6) Ristorante ad Alberese ricerca urgentemente un cameriere di sala anche minima esperienza nel settore pat b automunito inizio il 17 marzo 2024 marzo/aprile/maggio/ottobre fine settimana e festività varie in questo periodo turno anche a pranzo , giugno/luglio e agosto solo serale con 1 giorno di riposo

7) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca urgentemente un cameriere di sala con almeno minima esperienza da febbraio e marzo per i weekeend e festivi da aprile solo serale dal lunedì al venerdì turno spezzato sabato e domenica fino a fine settembre con possibilità di lavorare anche nel periodo invernale.

8) Campeggio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca con vitto e alloggio un capo partita con esperienza nel settore da maggio a settembre , un addetto al bar con esperienza nel settore da maggio a settembre con vitto e alloggio e un addetto all’accoglienza preferibile con esperienza conoscenza inglese e tedesco da maggio a settembre e addetto alle pulizie da maggio a settembre con inglese base

9) Campeggio a Orbetello ricerca da maggio a settembre un capo partita con esperienza nel settore con vitto e alloggio, un buffettista con esperienza di buffet e allestimento piatti da maggio a settembre con vitto e alloggio , un aiuto cuoco con esperienza nel settore da maggio a settembre con vitto e alloggio, pizzaiolo con esperienza nel settore da maggio a settembre con vitto e alloggio , addetto sala e cassa con esperienza nel settore conoscenza lingua inglese e tedesca con vitto e alloggio , addetto bar con esperienza di caffetteria con vitto e alloggio da maggio a settembre , addetto reception con esperienza nel settore con conoscenza lingua inglese e tedesco, addetto alla prima accoglienza preferibile esperienza nel settore con conoscenza lingua inglese e tedesca e addetto pulizie da maggio a settembre con inglese base

10) Albergo a Monte Argentario ricerca un addetto ricevimento con esperienza nel settore conoscenza lingua inglese da aprile a ottobre, un cameriere di sala con esperienza nel settore da aprile a ottobre , un secondo pasticcere con esperienza nel settore da aprile a ottobre, una cameriera ai piani con esperienza nel settore orario part time 36h settimanali da aprile a novembre un bagnino con brevetto da aprile a settembre , un lavapiatti da aprile a settembre e un commis di bar da aprile a settembre tutte le figure con vitto e alloggio

11) Stabilimento balneare a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco/a anche minima esperienza orario spezzato non alloggio dal 20 maggio al 15 settembre

12) Ristorante nelle vicinanze di Paganico ricerca urgentemente con contratto a tempo indeterminato un cuoco/a con esperienza nel settore non alloggio turno serale e un pizzaiolo con esperienza nel settore contratto a tempo indeterminato turno serale tutti e due 1 giorno di riposo pat b automuniti

13) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca una banconista /cassiera solo la sera dalle 17 alle 24 da marzo/aprile fino a ottobre con almeno minima esperienza urgente

14) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca da marzo a ottobre primi di novembre un maitre con esperienza pluriennale nel settore con vitto e alloggio

15) Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca urgentemente due bariste una per il turno della mattina fino alle 14 e una per il turno del pomeriggio max fino alle 20 da aprile 2024 non alloggio pat b automunite

16) Stabilimento balneare a Follonica ricerca una cuoca/o o aiuto cuoco/a con esperienza nel settore per turno di giorno per preparazione antipasti e primi di pesce dalle 9 alle 15.30 dal 10 aprile al 23 settembre non alloggio

17) Bar a Grosseto ricerca un barman con esperienza nel settore da marzo 2024 turno serale possibilità di lavoro tutto l’anno

18) Albergo nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un capo bagnino responsabile di un team di 3 bagnini più junior esperienza pregressa buona conoscenza della lingua inglese brevetto mip non obbligatorio ma costituisce titolo preferenziale con vitto e alloggio da inizio aprile a inizio novembre e un assistente office e prenotazione con esperienza pluriennale nel settore ottima conoscenza della lingua inglese terza e quarta lingua titolo preferenziale con vitto e alloggio da metà marzo a fine novembre .

PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564416375