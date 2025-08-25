Pitigliano e Sorano, Petrucci (FdI): “Da ANPI parole gravi e intolleranti. Fratelli d’Italia è legittimamente in piazza, nel rispetto della democrazia
Lavoro, le offerte della settimana dal Centro Servizio Grosseto
Grosseto: A fine stagione le aziende del territorio sono alla ricerca di personale per l'attività autunnale o per la prossima stagione. Vediamo quali figure professionali sono maggiormente richieste nelle offerte di lavoro del Centro Servizio Grosseto.
1) Albergo a pochi chilometri da Grosseto ricerca
- Cameriera ai piani con esperienza settore alberghiero 24 ore settimanali a partire dal 15/09/2025 o dal 1° ottobre fino al 31/12/2025. Semmai da riconfermare per periodo estivo
- Cameriere di sala con esperienza e proveniente da scuola alberghiera, buona conoscenza lingua inglese 24 ore settimanali orario serale dalle ore 18:00, a partire dal 1° ottobre fino al 31 gennaio 2026. Semmai da riconfermare per periodo estivo
- Cameriera sala colazioni con esperienza alberghiera, buona conoscenza lingua inglese a 30 ore settimanali a partire dal 1° novembre 2025 fino al 31 gennaio 2026
2) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza di secondi di pesce come fritture, preparazione e servizio unico turno serale fino a fine settembre con possibilità di proroga non alloggio
3) Albergo a Punta Ala ricerca una receptionist con almeno 2-3 anni di esperienza in strutture di 4/5 stelle richiesta conoscenza inglese e/o tedesco e/o francese vitto si non alloggio dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025 con possibilità di prolungamento orario su turni pat b automuniti
4) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un/una receptionist con esperienza nel settore inglese e/o tedesco non alloggio pat b automuniti da ottobre/novembre 2025 a ottobre 2026 con possibilità di prolungamento orario invernale lunedì- venerdì dalle 9.00 alle 17.00 orario estivo su turni con 1gg di riposo
5) Albergo nella zona di Monte Argentario ricerca con possibilità di assunzione a tempo indeterminato all’inizio contratto di 1 anno con alloggio uno chef de rang con esperienza di gestione della sala e un commis di sala con almeno minima esperienza
6) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza almeno minima nel settore da ora fino a ottobre con vitto e alloggio
7) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore orario serale lavoro annuale non alloggio
8) Albergo a Marina di Grosseto ricerca fino a fine settembre/metà ottobre un cameriere di sala con esperienza almeno minima nel settore orario colazione e cena non alloggio
Per candidarsi alle offerte di lavoro inviare un curriculum a grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida inserendo il numero, o i numeri, obbligatorio. Referente dott.ssa Francesca Tommasini)