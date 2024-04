Lavoro, le offerte della settimana

Grosseto: Con l'inizio della stagione alle porte le aziende del territorio sono alla ricerca di personale. Queste le richieste di lavoro della settimana dalle aziende del Centro Servizio Grosseto.

1) Stabilimento balneare a Principina a Mare ricerca una barista con esperienza anche minima di cocktails con orario su turni mattina e di pomeriggio a rotazione max fino alle 21



2) Stabilimento balneare a Fonteblanda ricerca urgentemente un bagnino con brevetto da aprile a fine settembre non alloggio anche prima esperienza

3) Albergo a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco e una lavapiatti da aprile a fine settembre non alloggio e sempre con lo stesso periodo una cameriera di sala e un pizzaiolo orario solo serale urgente!!!!!!!!!!!

4) Campeggio a Punta Ala ricerca 2 accompagnatori alle piazzole /1° accoglienza (non lavoro di ufficio) minima conoscenza della lingua inglese da maggio 2024 non alloggio e una reception minima esperienza

5) Campeggio alle Rocchette ricerca un addetto/a al ricevimento anche minima esperienza conoscenza lingua inglese orario su turni non alloggio

6) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca una cameriera ai piani con esperienza almeno minima nel settore orario solo di mattina da aprile a metà ottobre anche con vitto e alloggio

7) Bar a Ribolla ricerca per un lavoro annuale una barista /caffetteria 1 settimana orario di mattina e 1 orario di sera con 1 giorno di riposo non alloggio pat automuniti (urgente)

8) Albergo a Fonteblanda ricerca urgentemente una cameriera ai piani almeno minima esperienza orario solo di mattina da aprile/maggio a fine settembre 2024 non alloggio pat b automunite

9) Albergo a Fonteblanda ricerca un aiuto cuoco/tuttofare di cucina orario serale almeno minima esperienza da aprile a fine settembre con possibilità di proroga non alloggio pat b automuniti

10) Albergo a Monte Argentario ricerca urgentemente da aprile a settembre un commis di cucina minima esperienza orario spezzato non alloggio pat b automunito

11) Struttura turistica a Buriano ricerca urgentemente da aprile a ottobre una cameriera ai piani con almeno minima esperienza nel settore orario 4h la mattina (9.00-13.00) pat b automunita non alloggio e una cameriera di sala anche prima esperienza per i weekeend e i ponti di aprile e maggio poi tutte le sere orario serale non alloggio pat b automunito/a

12) Albergo nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca da aprile a ottobre con possibilità di vitto e alloggio un capo ricevimento (Front office Manager) con almeno 2 anni di esperienza nel ruolo in hotel di pregio conoscenza lingua inglese e tedesca preferibile una terza lingua, ottime capacità organizzative , conoscenza dei gestionali alberghieri (preferibile Protel) , nozioni di contabilità e padronanza della gestione computerizzata degli ospiti .

13) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco o aiuto cuoco ai secondi di pesce con esperienza nel settore e un cameriere di sala anche prima esperienza orario serale pat b automuniti 5 mesi di lavoro

14) Stabilimento balneare zona albinia ricerca da aprile una cassiera anche prima esperienza dalle 11 alle 15 da aprile e maggio per i weekeend e ponti poi da giugno a settembre pat b automunita e un tuttofare di cucina /banconiere orario 15.00-20.00 anche minima esperienza e una barista/banconiera solo orario di mattina tardi fino a primo pomeriggio non alloggio

15) Campeggio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un addetta al market/banconiera anche minima esperienza orario spezzato di giorno e un cameriere/a di sala solo per il mese di maggio orario spezzato poi da giungo a fine settembre turno di pranzo o cena a seconda della sue disponibilità non alloggio

16) Albergo nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca una Reception SPA con esperienza nel settore del ricevimento e conoscenza lingua inglese orario su turni 1 giorno di riposo non alloggio pat b automunita

17) Albergo a Punta Ala ricerca 2 bagnini con brevetto da maggio a ottobre con vitto e alloggio

18) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca una cameriera di sala anche prima esperienza da aprile orario solo serale non alloggio

PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564416375