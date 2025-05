Attualità Lavoro, le nuove offerte della settimana in Maremma 19 maggio 2025

Grosseto: Ecco le nuove offerte di lavoro della settimana in Maremma, da parte delle aziende del Centro Servizi Grosseto. Bar a Capalbio ricerca un aiuto cuoco/a lavoro annuale con almeno minima esperienza nel settore non alloggio (urgente) Bar a Grosseto ricerca un barman con esperienza nel settore di diversi anni obbligatoria orario dalle 16.30 a max le 24 1 gg di riposo all’inizio contratto a tempo determinato successivamente a tempo indeterminato Struttura a Marina di Grosseto ricerca da maggio fine agosto un addetto pulizia/operaio che si occupi dei servizi igienici pulizia del verde orario spezzato (7.00/10.00 e 16.00/19.00) 1 gg libero minima esperienza non alloggio Stabilimento balneare zona Albinia ricerca un tuttofare di cucina con almeno minima esperienza dalle 7.30 alle 15.00 che si occupi dei panini e della friggitrice pat b automunito non alloggio da maggio a settembre Bar nelle zona della Giannella ricerca da maggio/giugno 2025 fino a settembre un aiuto barman/barista con minima esperienza di cocktails e di sala dalle 15.00 alle 22.00 non alloggio pat b automunito (urgente!!!) Campeggio a Punta Ala ricerca un addetto al ricevimento con mansione di cassiera turno unico in prevalenza pomeridiana non spezzato anche prima esperienza conoscenza della lingua inglese e preferibile tedesca un giorno di festa a settimana preferibile non alloggio personale della zona o zone limitrofe ma si valuta anche alloggio Stabilimento a Marina di Grosseto ricerca da maggio a settembre un capo partita orario spezzato dalle 12 alle 16 e dalle 19 alle 23 con esperienza, un cameriere di sala minima esperienza orario spezzato dalle 12 alle 16 e dalle 19 alle 23 e un barista minima esperienza orario su turni max fino alle 20 non alloggio Bar a Ribolla ricerca una barista con almeno minima esperienza lavoro annuale non alloggio orario su turni 1 settimana di mattina dalle 10 alle 17 e una di sera dalle 17 alle 23 30 personale della zona o zone limitrofe Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca da maggio a settembre un/una cameriera di sala minima esperienza dalle 9 alle 16 non alloggio pat b automunite e un/ una lavapiatti anche prima esperienza dalle 9 alle 16 sempre pat b automuniti Campeggio nella zona di Albinia ricerca un cameriere di sala/bar minima esperienza da maggio 2025 con vitto e alloggio Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala anche prima esperienza orario solo serale da maggio 2025 pat b automunito Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un pizzaiolo con esperienza nel settore da maggio a settembre con vitto e alloggio Ristorante a Scarlino ricerca con vitto e alloggio 2 camerieri di sala con minima esperienza da maggio 2025 Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca addetta reception con conoscenza lingua inglese conoscenza lingua inglese orario su turni non alloggio 1gg di riposo pat b automunita PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564416375

