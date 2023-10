Lavoro: La Guardia di finanza cerca 1.673 nuovi finanzieri

Roma: Sul sito www.gdf.gov.it è disponibile il nuovo bando di concorso per il reclutamento di 1.673 allievi finanziari per l’anno 2023. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 21 ottobre 2023. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano un’età compresa tra 18 e 24 anni (limite aumentato a 26 anni per i volontari delle Forze armate).

Tutte le informazioni, il dettaglio dei posti disponibili, i requisiti completi per partecipare al concorso e le tempistiche complete di svolgimento dell’iter concorsuale, sono disponibili sul “Portale Concorsi” del sito internet e sull’App Mobile “GdF Concorsi”. Nella stessa area è disponibile anche il materiale testologico utile per prepararsi alle prove scritte.

Il corso per “diventare” finanzieri avrà la durata di circa 10 mesi, durante i quali i discenti riceveranno una formazione di base e tecnica in ambito giuridico, militare e professionale. La nascita della Guardia di Finanza risale all'ottobre 1774, quando venne costituita la “Legione Truppe Leggere” per volere di Vittorio Amedeo III, Re di Sardegna.

Fu il primo esempio in Italia di un Corpo speciale istituito per il servizio di vigilanza finanziaria ai confini, oltre che per la difesa militare. Il cuore dell’attuale missione della Guardia di Finanza è rappresentato da due comparti generali e omogenei di funzioni che rappresentano:

 da un lato, i compiti di polizia finanziaria, che comportano un’azione di tutela dei bilanci pubblici nazionali e dell’Unione europea, tanto sotto il profilo delle entrate tributarie quanto sul lato della spesa pubblica.

 sull’altro versante si colloca, invece, la polizia economica, quale generale presidio e tutela degli interessi dei mercati, dei consumatori e della collettività nel suo complesso.

Al Corpo è affidato il comparto della “sicurezza del mare” quale unica Forza di Polizia deputata ad operare in ambiente marino. Infine, la Guardia di Finanza concorre al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa politico-militare delle frontiere.