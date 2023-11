Lavoro: Il Comune di Grosseto ricerca nuovi ispettori ambientali

Grosseto: “Come Amministrazione comunale puntiamo molto sulla figura dell’ispettore ambientale – afferma l’assessore all'Ambiente, Erika Vanelli -. Queste figure professionali svolgono un ruolo cruciale sul territorio a supporto della cittadinanza: oltre alle azioni di correzione e sanzionamento dei comportamenti sbagliati, sono in primis dei preziosi alleati per il cittadino e per l’ecosistema del territorio. Sì, perché è grazie al loro aiuto che viene veicolata con ogni strumento utile la cultura ambientale, il cui scopo finale è sensibilizzare la collettività a comportamenti consapevoli e virtuosi”.



Garantire una maggiore opera di prevenzione, vigilanza e controllo circa il corretto conferimento, la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per la difesa del suolo e del paesaggio, la tutela dell’ambiente e del decoro cittadino: è per raggiungere questi obiettivi che il Comune ha indetto il bando per la partecipazione al nuovo corso formativo gratuito di ispettore ambientale comunale per l’anno 2023. Il corso, rivolto a tutti i cittadini nonché a coloro che abbiano già conseguito la qualifica di educatore ambientale comunale, verrà erogato in forma gratuita da personale esperto e qualificato che metterà a disposizione dei partecipanti tutto il materiale logistico e tecnico necessario. Ampio spazio sarà dunque dedicato alle normative in materia ambientale, regionale, statale ed europea, sulla classificazione e gestione di rifiuti prodotti all’interno del territorio comunale. Saranno oggetto del corso anche approfondimenti sui regolamenti e sulle ordinanze comunali in materia ambientale, illeciti amministrativi e reati in materia ambientale, pianificazione esecutiva relativa ai servizi di igiene urbana attivi sul territorio e procedimenti sanzionatori amministrativi. È possibile iscriversi entro giovedì 30 novembre 2023, ore 9. L’inizio del corso è previsto per i primi giorni di dicembre e avrà una durata di 20 ore. Il calendario delle lezioni sarà condiviso con i partecipanti a seguito della chiusura delle iscrizioni.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link:

https://grosseto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=9370

o al tel. 0564488575 o al seguente indirizzo di posta elettonica: ambiente.rifiuti@comune.grosseto.it

