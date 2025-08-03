Lavoro, Giani: “Creati ex novo 128mila posti e tasso di occupazione + 5 %”

Firenze: Le politiche per il lavoro al centro dell’intervento di Eugenio Giani: “Si tratta di un ambito che in questi cinque anni ha avuto carattere di priorità per impegni e risorse, sono stati creati ex novo 128mila posti di lavoro, un numero che pone la Toscana come la regione con i risultati più positivi per le politiche attive nel settore. Politiche mirate sul piano della formazione professionale e per le relazioni con organismi di accesso a posti di lavoro, riconversioni industriali, nuove opportunità offerte attraverso tirocini e apprendistato e anche come forma di coinvolgimento sociale”.

“I risultati si riflettono sul tasso di occupazione, che in Toscana negli ultimi cinque anni è passato dal 65,3 per cento al 70,9 - continua il presidente-: l’incremento di questo tasso è il maggiore tra le 20 regioni italiane in 5 anni, mentre il tasso di disoccupazione nella nostra regione dal 2020 al 2024 è passato dal 6,8% al 4%”.

Risultati per i quali, precisa ancora Giani, sono stati fondamentali la formazione professionale e il sostegno alle imprese, due capisaldi del corpus delle politiche per il lavoro del governo toscano. “Gli Istituti tecnici superiori di alta specializzazione (ITS) sono passati da 7 a 10, estendendo la copertura a tutte le aree tecnologiche per rispondere alla crescente domanda di competenze dal tessuto produttivo: a oggi sono stati attivati 185 percorsi formativi, coinvolgendo oltre 4mila studenti.

Per quanto riguarda le imprese, con i fondi strutturali europei abbiamo dato 550 milioni in 7 anni attraverso bandi riferiti a innovazione, ricerca, all’efficientamento tecnologico, al contenimento dei costi energetici: sono migliaia le imprese che hanno goduto di questi fondi”.

In primo piano i numeri forniti da Arti, l’Agenzia regionale dei centri per l’impiego che nel 2024 ha erogato oltre 1 milione di politiche attive, fornito risposte a 250mila utenti e oltre 25mila imprese; e il lavoro dell’Unità di crisi per vertenze e crisi aziendali, di cui la Regione si avvale sia per fronteggiare le crisi che interessano il territorio, sia per gestire progetti di politiche attive per la ricollocazione e riqualificazione di lavoratori in esubero: i casi seguiti dall’inizio della legislatura sono quasi 100, e 17.500 lavoratori coinvolti.

Il Programma di garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), legato all’attuazione della riforma prevista dal Pnrr, ha coinvolto circa 235mila tra disoccupati, soggetti fragili, giovani e donne, con il 57 per cento di esiti occupazionali positivi rispetto alla media nazionale del 43 per cento, e raggiungendo il 120 per cento di beneficiari trattati a fronte di una media nazionale del 75 e superando il target assegnato dal Pnrr. Ancora, la riforma sui tirocini extracurriculari, ambito nel quale, con il 67 per cento di inserimento occupazionale, la Toscana si trova al vertice della classifica nazionale.