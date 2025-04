Attualità Lavoro: Estra cerca quattro persone idonee per attività di vendita di contratti gas e luce (Sales Account Rete Diretta) 16 aprile 2025

La scadenza per inviare domanda di ammissione alla selezione è il 23.4.2025. Prato: Si tratta di un’interessante opportunità per coloro che hanno spiccate doti di vendita e vogliono sperimentare nuove attività di lavoro per aprirsi a prospettive di sviluppo all’interno dell’azienda. All’interno del team Sales Group Department le quattro persone prescelte in qualità di Sales Account Rete Diretta si occuperà delle seguenti attività rivolte al mass market PMI e domestico: • Analisi delle esigenze dei clienti e sviluppo di soluzioni • Attività di sviluppo portafoglio nuovi clienti prospect e vendita di servizi • Monitoraggio delle tendenze del mercato energetico e aggiornamento sulle nuove tecnologie e soluzioni • Gestione e sviluppo portafoglio clienti attivi Requisiti minimi obbligatori: • Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea in ambito economico, giuridico o affini • Pregressa esperienza di vendita, in particolare nel territorio di riferimento • Ottime capacità relazionali e spiccate abilità di gestione delle relazioni con i clienti • Intraprendenza e forte predisposizione alle sfide e al lavoro per obiettivi • Passione per l’attività commerciale • Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici Caratteristiche offerta lavoro: • Retribuzione annua lorda tra 30-33 k • Sistema incentivante per obiettivi • Benefits • Percorsi di formazione, crescita e sviluppo Sede di lavoro Prato/ Firenze/ Siena/Arezzo Le candidature saranno valutate dal team Risorse Umane e se ritenute in linea con il profilo ricercato si dovrà sostenere un colloquio individuale. Per partecipare alla selezione la candidatura va inviata entro il 23.4.2025. Leggere l’avviso completo di selezione nella sezione “Lavora con noi” sul sito www.estra.it Le candidature verranno accettate esclusivamente se pervenute online, attraverso il portale dedicato https://www.estra.it/lavora-con-noi/ cliccando sul bottone “Candidati”.

