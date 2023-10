Lavoro, ecco le richieste della settimana

Grosseto: Camerieri, cuochi, addetti al ricevimento, per alberghi, campeggi e ristoranti. Le aziende maremmane sono in cerca di personale. Ecco le richieste ed offerte di lavoro della settimana.

1) Ristorante a Magliano in Toscana ricerca un cameriere di sala per tutto l anno con esperienza nel settore non alloggio pat b automunito orario serale (per il periodo invernale un part time di 3 giorni a settimana)

2) Ristorante tra Grosseto e Castiglione della Pescaia ricerca con possibilità di lavorare tutto l’anno un pizzaiolo con esperienza nel settore orario serale e un aiuto cuoco con esperienza nel settore orario serale non alloggio pat b automuniti

3) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un addetta ricevimento con conoscenza lingua inglese e/o tedesca buona con esperienza nel settore o un percorso scolastico o formativo idoneo alla mansione contratto a tempo indeterminato in inverno orario 09-17 con sabato e domenica di festa in estate orario su turni mattina o pomeriggio con un giorno di festa pat b automunito /a non alloggio

4) Albergo a Marina di Grosseto ricerca con possibilità di lavorare tutto l anno un aiuto cuoco anche minima esperienza orario serale e un cameriere di sala orario serale anche minima esperienza e un cuoco con esperienza nel settore non alloggio pat b automunito

5) Albergo a Marina di Grosseto ricerca un pizzaiolo con possibilità di lavorare tutto l anno con esperienza nel settore

6) Ristorante all’Alberese ricerca per il mese di ottobre solo i fine settimana e poi da marzo 2024 a ottobre 2024 un aiuto sala con minima esperienza orario serale e un lavapiatti da marzo 2024 a ottobre 2024 con almeno minima esperienza orario serale pat b automuniti

7) Ristorante a Grosseto ricerca da ottobre un pizzaiolo o un aiuto pizzaiolo con esperienza nel settore orario serale tutto l anno e un cameriere di sala orario serale per tutto l anno con almeno minima esperienza .

8) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca da aprile a ottobre 2024 un cuoco , cucina di pesce e verdure in stile fast food, esperienza nel settore e veloce nella manipolazione del pesce possibilità di alloggio orario full time in turno spezzato possibilità di fare un colloquio da ottobre 2023 pat b automunito .

9) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca per la stagione 2024: addetta colazioni per 4/5 ore la mattina per 6/7 mesi di lavoro non alloggio personale di Castiglione o limitrofe, 2 camerieri per 6 mesi di lavoro almeno minima esperienza con vitto e alloggio, un lavapiatti 6/7 mesi di lavoro anche poca esperienza con alloggio , i colloqui inizieranno anche nel mese di ottobre 2023 .

10) Albergo a Paganico ricerca da subito un cuoco/a con buona conoscenza della cucina Toscana orario invernale e primaverile da martedì a sabato solo cena domenica pranzo orario estivo pranzo e cena pat b automunito non alloggio e una cameriera ai piani con almeno minima esperienza nel settore orario dalle 9.00 alle 15.00 inizio contratto a febbraio 2024 pat b automunita non alloggio

11) Ristorante a pochi chilometri da Grosseto ricerca per il periodo invernale un aiuto cuoco con almeno minima esperienza per i weekeend venerdì e sabato a cena domenica a pranzo poi full time nel periodo estivo pat b automunito

12) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca da febbraio 2024 a ottobre 2024 1 cuoco 1 aiuto cuoco e 2 camerieri di sala con esperienza nel settore con vitto e alloggio

13) Campeggio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca per la prossima stagione 2024 un addetta ricevimento contratto stagionale maggio settembre conoscenza lingua inglese e preferibile tedesco preferibile esperienza pat b automunito non vitto e alloggio e un manutentore con esperienza in idraulica pat b automunito non alloggio da marzo a ottobre

14) Albergo nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un capo ricevimento dal 1 febbraio al 30 ottobre si cerca preferibile qualcuno della zona che possa fare avanti e indietro almeno fino a maggio da maggio a ottobre disposizione di alloggio ; se non fosse della zona vitto e alloggio da febbraio esperienza come capo ricevimento in hotel 4/5 stelle e conoscenza di almeno due lingue straniere tra inglese, francese e tedesco e un capo concierge da maggio a ottobre si cerca preferibile qualcuno della zona che possa fare avanti e indietro almeno fino a maggio da maggio a ottobre disposizione di alloggio ; se non fosse della zona vitto e alloggio da febbraio esperienza come capo ricevimento in hotel 4/5 stelle e conoscenza di almeno due lingue straniere tra inglese, francese e tedesco

Per candidarti a queste offerte invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il centro servizio di Grosseto tel 0564/416375 indicando l’offerta e la mansione per la quale ci si candida