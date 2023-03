Finanza Lavoro, ecco le offerte della settimana in Maremma 27 marzo 2023

Redazione Grosseto: Si avvicina il lungo ponte di Pasqua e molte aziende del territorio sono alla ricerca di personale per la stagione. Vediamo quali le figure professionali maggiormente richieste in Maremma. 1) Pubblico esercizio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca un capo partita ai primi piatti con esperienza nel settore con vitto e alloggio da marzo 2023 2) Campeggio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca con vitto e alloggio da aprile a ottobre un cameriere di sala, un pizzaiolo, un barista e un lavapiatti 3) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un tuttofare di cucina/lavapiatti anche prima esperienza da aprile dal giovedì alla domenica da maggio fino al 15 novembre orario serale full time possibilità di lavorare anche i weekend invernali pat b automunito 4) Pubblico esercizio a Marina di Grosseto e Grosseto ricerca da marzo 2023 con possibilità di rimanere all’interno della struttura orario serale un pizzaiolo con esperienza di forno a legna , un aiuto cuoco o cuoco con esperienza e un cameriere minima esperienza 5) Albergo nella zona di Paganico ricerca un cuoco /aiuto cuoco con esperienza nel settore non alloggio pat b automunito da aprile a novembre 6) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco con un minimo di esperienza con vitto e alloggio da marzo 2023 7) Albergo a Manciano ricerca un cameriere di sala e una cameriera ai piani con esperienza nel settore da aprile a ottobre 8) Pubblico esercizio a Monte Argentario ricerca un lavapiatti , orario spezzato, un cameriere di sala orario serale e un cuoco con orario spezzato da marzo a ottobre no alloggio pat b automuniti 9) Albergo a Monte Argentario ricerca con vitto e alloggio un facchino ai piani , una cameriera ai piani , un estetista con contratto part time 4h al giorno e un bagnino con brevetto da aprile a ottobre 10) Campeggio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca accompagnatori alle piazzole anche prima esperienza , un addetta alla pulizie , un manutentore generico e una reception con lingua inglese pat b automuniti no alloggio 11) Pubblico esercizio a Talamone ricerca un aiuto cuoco con esperienza, un lavapiatti anche prima esperienza e un cuoco ai secondi da aprile a settembre pat b automuniti no alloggio 12) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza nel settore orario di giorno da maggio a settembre 13) Pubblico esercizio a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco, un lavapiatti , un cameriere e un aiuto cameriere da marzo a ottobre 14) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala anche minima esperienza orario serale da aprile a settembre pat b automuniti 15) Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca un addetto spiaggia anche prima esperienza , 1 bagnino con brevetto, un cameriere di sala con minima esperienza e una barista/caffetteria orario di giorno aprile/maggio e giugno orario solo di giorno e settembre poi luglio e agosto orario spezzato pat b automuniti non alloggio 16) Albergo nella zona di Orbetello ricerca con vitto alloggio da maggio a settembre 4 cameriere ai piani , 2 baristi , 2 bagnini e 3 camerieri di sala 17) Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca un cameriere di sala anche minima esperienza con vitto e alloggio da aprile 2023 18) Stabilimento balneare a Follonica ricerca un barista, un cameriere, un addetto spiaggia no alloggio da aprile 2023 19) Stabilimento balneare a Capalbio ricerca 3 bagnini con brevetto da aprile 2023 20) Bar alla Giannella ricerca una barista orario mattino/primo pomeriggio anche minima esperienza per 5 mesi di lavoro 21) Pubblico esercizio all’Alberese ricerca urgentemente un aiuto cuoco/a con esperienza nel settore e un lavapiatti anche prima esperienza 1 giorno di riposo dal lunedi al giovedi serale nel weekend pranzo e cena da marzo 2023 pat b automuniti 22) Albergo a Marina di Grosseto ricerca urgentemente un cameriere di sala con esperienza nel settore orario spezzato da aprile a ottobre con possibilità di lavorare anche nei weekend invernali . 23) Campeggio a Castiglione della Pescaia ricerca un addetta alle pulizie orario part time 20h settimanali con 1 giorno di riposo da aprile a ottobre 24) Urgentissimo uno stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca da subito un aiuto cuoco anche minima esperienza con due mezze giornate di riposo stagione lunga 25) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca 3 camerieri di sala turno unico a rotazione pranzo e cena 40h settimanali con esperienza preferenziale fino al 31/12/2023 con possibilità di rinnovo 26) Albergo a Marina di Grosseto ricerca 1 addetta ai piani orario di mattina, 1 cameriera addetta colazioni solo la mattina , 1 aiuto cuoco pranzo e cena 2 camerieri di sala pranzo e cena e 1 aiuto pizzaiolo solo la sera 27) Pubblico esercizio all’Albinia ricerca max fino alle 20 un aiuto cuoco anche minima esperienza orario su turni a rotazione pat b automunita possibilità di inserimento all’interno della struttura 28) Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoca ai secondi orario spezzato da marzo a ottobre pat b automunito minima esperienza Se vuoi candidarti a queste offerte invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il Centro Servizio di Grosseto tel 0564/416375 indicando l’offerta e la mansione per la quale vuoi candidarti

