Lavoro, ecco le offerte della settimana

Grosseto: Attività a caccia di personale per l'imminente stagione. Queste le offerte di lavoro delle aziende del Centro Servizio Grosseto.

1) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca da marzo/agosto con possibilità di prolungamento un addetto/a ricevimento. Turni unici o mattina dalle 8 alle 15 o dalle 15 alle 22 con un giorno di festa. Conoscenza della lingua inglese preferibile il tedesco non alloggio pat b automuniti e 1-2 bagnini con brevetto per aprile /settembre con un giorno di festa pat b automuniti non alloggio



2) Campeggio nella zona di Capalbio ricerca un addetto/a amministrazione back office no alloggio tempo determinato con esperienza da febbraio 2024 con periodo di prova e addette pulizie no alloggio part time da giugno a settembre pat b automunite con esperienza

3) Albergo a pochi chilometri da Grosseto ricerca con vitto e alloggio un barman con esperienza nel settore periodo maggio/ottobre 30h settimanali turno pomeridiano fino alle 20 esperienza di cocktails e lingua inglese , un aiuto cuoco turno serale con esperienza nel settore e un cameriere di sala orario dalle 18 alle 23 part time per i mesi di marzo e aprile poi full time si valuta alloggio

4) Ristorante nelle vicinanze di Paganico ricerca urgentemente con contratto a tempo indeterminato un pizzaiolo con esperienza nel settore contratto a tempo indeterminato turno serale tutti e due 1 giorno di riposo pat b automuniti

5) Stabilimento balneare a Follonica ricerca una cuoca/o o aiuto cuoco/a con esperienza nel settore per turno di giorno per preparazione antipasti e primi di pesce dalle 9 alle 15.30 dal 10 aprile al 23 settembre non alloggio

6) Stabilimento balneare a Principina a Mare ricerca una barista con esperienza anche minima di cocktails con orario su turni mattina e di pomeriggio a rotazione max fino alle 21 e un addetta al ricevimento con esperienza nel settore e conoscenza della lingua inglese per un contratto part time dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 dal 15 maggio al 15 settembre non alloggio

7) Albergo a Follonica ricerca con vitto e alloggio un pizzaiolo con almeno 1 anno di esperienza , uno chef de rang con esperienza nel settore , un commis di sala con almeno 1 anno di esperienza e un manutentore con almeno 1 anno di esperienza con vitto e alloggio dal 28 marzo al 20 ottobre

8) Bar a Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente un barista /banconiera anche prima esperienza orario serale dalle 18 in poi da pasqua a fine aprile no alloggio

9) Stabilimento balneare a Fonteblanda ricerca urgentemente un bagnino con brevetto da aprile a settembre non alloggio anche prima esperienza

10) Campeggio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca da inizio maggio a inizio ottobre un responsabile bar con almeno un anno di esperienza come responsabile o due anni come addetto bar , conoscenza della lingua inglese , uno chef di partita con almeno 1 anno di esperienza in un ruolo simile e addetto al bar con almeno 6 mesi di esperienza orario di lavoro su turni (fascia dalle 8 alle 21) 1 giorno di riposo non alloggio pat b automuniti

11) Albergo a Orbetello ricerca urgentemente un addetto alla reception preferibile con esperienza orario su turni dal 30 marzo al 30 settembre non alloggio inglese almeno discreto

12) Albergo a Braccagni ricerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore e preferibile diploma di settore orario serale dalle 17 alle 23 per 3 giorni a settimana gli altri giorni spezzato 1 giorno di riposo aprile /ottobre si valuta alloggio

13) Residence a Castiglione della Pescaia ricerca un responsabile bar con esperienza nel settore del bar dal 1 maggio al 31 ottobre con alloggio turni o mattina o pomeriggio

14) Albergo a Monte Argentario ricerca urgentemente non alloggio un commis di cucina anche minima esperienza , un maitre con esperienza nel settore , uno chef de rang con esperienza nel settore e un commis di sala anche minima esperienza contratto part time 24h dal 29 di marzo al 31 maggio poi da giugno al 30 settembre full time con 1 giorno di riposo

15) Albergo nella zona di Seggiano ricerca un capo partita alle verdure con esperienza nel settore e un aiuto pasticcere con esperienza nel settore , si offre vitto e alloggio contratto molto lungo da marzo a fine novembre/dicembre 40h settimanali con 1 giorno e mezzo o due di riposo

16) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente un responsabile wine shop che abbia una buona padronanza della lingua inglese e che conosca (anche solo per passione) il mondo del vino da marzo a ottobre/novembre con alloggio

17) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca con contratto a tempo indeterminato un responsabile di sala con esperienza nel settore per i mesi di marzo e aprile orario spezzato max fino alle 21.30 e nei mesi stivi solo serale 1 gg di riposo stesso orario per un tuttofare di cucina/lavapiatti con contratto a tempo indeterminato almeno minima esperienza nel settore non alloggio pat b automuniti

18) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca un estetista/massaggiatrice da maggio a ottobre con esperienza si valuta alloggio

19) Ristorante a Principina a Mare ricerca urgentemente da pasqua un lavapiatti anche prima esperienza e un aiuto cuoco con esperienza nel settore orario spezzato fino a ottobre con 1 giorno di riposo

20) Ristorante a pochi chilometri da Grosseto ricerca urgentemente un cameriere di sala anche minima esperienza weekeend di marzo e aprile da maggio a settembre full time orario solo serale dalle18 pat b automunito

21) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca senza alloggio un facchino ai piani orario full time da metà aprile/primi di maggio a fine ottobre , 2 bagnini con brevetto acque interne e una segretaria/o ricevimento anche minima esperienza da metà aprile a fine ottobre

PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564416375