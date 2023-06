Lavoro, ecco le offerte della settimana

Grosseto: La stagione è ormai in pieno svolgimento ma molte aziende sono ancora alla ricerca di personale. Vediamo le offerte di lavoro della settimana da parte delle aziende del Centro Servizio Grosseto.



1) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca due cameriere di sala per i fine settimana di giugno e luglio e il mese di agosto anche prima esperienza max 29 anni

2) Ristorante alle porte di Castiglione della Pescaia ricerca per una stagione lunga 1 cameriere di sala anche prima esperienza pat b automuniti urgente orario serale

3) Ristorante a Monte Argentario ricerca per una stagione lunga un cameriere di sala anche minima esperienza e un aiuto cuoco con esperienza nel settore non alloggio pat b automuniti

4) Albergo nelle vicinanze di Orbetello ricerca una reception anche minima esperienza possibilità di fare anche part time (20h settimanali) o full time orario su turni non alloggio pat b automunito urgente

5) Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca urgentemente da subito una barista con vitto e alloggio orario di giorno

6) Pubblico esercizio a Tirli ricerca urgentemente cameriere di sala con vitto e alloggio anche prima esperienza

7) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca una cameriera di sala anche minima esperienza per i weekeend di giugno e luglio e il mese di agosto orario serale pat b automunita

8) Albergo a Buriano ricerca una cameriera di sala minima esperienza orario serale pat b automunita

9) Pubblico esercizio a Magliano in Toscana ricerca un aiuto cuoco con vitto e alloggio per una stagione lunga

10) Albergo a Grosseto ricerca una reception con esperienza nel settore conoscenza lingua inglese e preferibile una seconda lingua contratto a tempo determinato con possibilità di lavorare tutto l anno orario su turni

11) Albergo a Marina di Grosseto ricerca una cameriera di sala orario solo serale anche prima esperienza

12) Albergo a Marina di Grosseto ricerca 4 camerieri di sala 2 per turno di mattina alle colazioni dalle 7 alle 12 e 2 per il turno serale dalle 19 alle 23 non alloggio

13) Pubblico esercizio a Principina a Mare ricerca un aiuto cuoco / a orario solo serale non alloggio

14) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco/a per il turno di pranzo non alloggio stagione lunga

15) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca cameriere di sala orario serale no pat b no automuniti stagione lunga

16) Pubblico esercizio nella zona di Fonteblanda ricerca un aiuto cuoco con esperienza orario su turni max fino alle 21.30 possibilità di lavorare tutto l’anno

17) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca una barista almeno con minima esperienza orario di pomeriggio max fino alle 22.30 e un lavapiatti anche prima esperienza orario spezzato

18) Bar a Principina a Mare ricerca urgentemente una cameriera di sala con esperienza orario serale

19) Campeggio alle Rocchette ricerca urgentemente con vitto e alloggio un pizzaiolo , cameriere/barista e aiuto cuoco.

Per candidarti a queste offerte invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il Centro Servizio di Grosseto tel 0564/416375 indicando l’offerta e la mansione per la quale ti candidi.