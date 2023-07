Lavoro, Bofrost cerca 9 persone tra Pisa e Grosseto

L’azienda, specializzata nella vendita a domicilio di specialità surgelate e fresche, cerca personale per la filiale di Pisa. Nel nuovo contratto integrativo oltre 6mln in premi di risultato e 3mln in welfare aziendale per 1.800 dipendenti



Grosseto: Bofrost Italia, la più importante azienda italiana della vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche, intende crescere nelle aree di Pisa e Follonica ed è alla ricerca di 9 persone per ampliare la forza vendita locale.

In particolare, ricerca 5 venditori (inquadrati nel CCNL Commercio che a bordo dei mezzi refrigerati visitano a domicilio i propri clienti fidelizzati e nuovi, per poterli assistere nella scelta dei loro prodotti preferiti) e 4 promoter commerciali (incaricati alla vendita), che avranno il compito di occuparsi della promozione dei prodotti e dei servizi Bofrost.

La ricerca è valida per le aree di Follonica (GR), dove Bofrost è presente con un deposito, e di Pisa, dove la filiale dell’azienda conta più di 20mila clienti, occupa 65 di persone e il fatturato annuo si aggira sui 7,3 milioni di euro.

Per conoscere le posizioni aperte e candidarsi occorre visitare il sito www.bofrost.it

Bofrost Italia ha chiuso il bilancio 2022 a quota 297 milioni di euro di fatturato. L’azienda è presente in tutta Italia e punta a crescere ancora. Il cuore della sua strategia commerciale è la vendita a domicilio, basata sulla relazione diretta con la clientela, alla quale circa 1.800 venditori e venditrici propongono un catalogo con oltre 460 specialità surgelate e fresche, che vengono consegnate a casa garantendo comodità e sicurezza, perché non viene mai interrotta la catena del freddo.

L’attenzione alle persone è testimoniata anche dalla recente decisione, presa in accordo con i sindacati, di rinnovare fino al 2027 il contratto aziendale integrativo al contratto collettivo nazionale per oltre 1.800 dipendenti, nello specifico coloro che svolgono attività commerciale occupandosi della vendita a domicilio e della vendita telefonica.

Per i premi di risultato individuali dei lavoratori delle oltre 60 filiali in tutta Italia (gli addetti al call center e i venditori chea bordo dei loro mezzi refrigerati raggiungono a casa ogni giorno oltre 1 milione di famiglie italiane) Bofrost ha concordato lo stanziamento di oltre 6 milioni di euro complessivi.

In più, altri 3 milioni di euro sono stati destinati a finanziare forme di welfare aziendale, mentre l’azienda ha potenziato una serie di iniziative volte alla tutela dei diritti, delle pari opportunità e del benessere sul posto di lavoro, con particolare impegno verso le politiche di genere. Fra le misure adottate c’è anche l’introduzione del part-time verticale allo scopo di favorire la conciliazione vita-lavoro, e quindi di rendere l’attività della vendita sempre più aperta e inclusiva, specialmente per le donne.

Spiega l’amministratore delegato di Bofrost Italia S.p.A. Gianluca Tesolin: «Con questo rinnovo vogliamo riconoscere il valore straordinario del lavoro delle nostre persone. Sono loro la chiave della crescita e del successo di Bofrost, specie in questi ultimi anni di cambiamenti rapidissimi in cui la spesa alimentare a domicilio ha letteralmente conquistato gli italiani. Proprio per questa ragione, abbiamo deciso di stanziare la cifra più alta di sempre, 6 milioni di euro (erano stati 4 nel precedente rinnovo del 2018). Lo consideriamo un investimento per il futuro, che si accompagna all’impegno per creare un ambiente di lavoro equo, sano, motivante e stimolante per tutti».

Alla definizione del nuovo integrativo hanno contribuito i sindacati FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS.