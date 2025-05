Lavoro, Bezzini inaugura a Casole d’Elsa il quinto sportello Arti in provincia di Siena

Dopo quelli di Gaiole in Chianti, Sovicille, Montalcino e Chiusi, apre a Casole d’Elsa il quinto sportello decentrato dell’Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego nella provincia di Siena.

Firenze: Nel pomeriggio di mercoledì l’inaugurazione presso la sede, negli spazi della Biblioteca comunale di via Casolani 48. A tagliare il nastro l’assessore regionale Simone Bezzini, e il sindaco Andrea Pieragnoli, assieme all’assessora comunale a bilancio e società partecipate Valentina Ciolfi.

Il nuovo punto di accesso per i servizi al lavoro di Arti sarà attivo il secondo e quarto mercoledì del mese dalle ore 9 alle ore 13.

Lo sportello, che afferisce al Centro per l'Impiego di Poggibonsi, rientra nell’ambito della strategia di rafforzamento della rete dei servizi pubblici per l'impiego realizzata anche grazie a Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive del lavoro finanziato dal Pnrr.

In occasione dell’apertura dello sportello il presidente Eugenio Giani ha fatto giungere il proprio plauso: “Restiamo determinati a far avanzare il nostro piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego, con un’attenzione particolare alla Toscana diffusa. I servizi per il lavoro e la formazione sono al centro dell’azione del governo regionale e in questi anni stanno conoscendo uno sviluppo rilevante. La loro efficienza e prossimità svolgono un ruolo importante soprattutto in questa complessa fase economica”.

“L’avvio del nuovo sportello testimonia l’attenzione della Regione per il territorio di Siena, che vogliamo dotato di servizi pubblici sempre più prossimi ai cittadini”, ha commentato l’assessore Simone Bezzini, “Un modo per dare concretezza al principio della Toscana diffusa con l’obiettivo di garantire prossimità dei servizi per le persone, le imprese e le comunità. – ha aggiunto Bezzini -. Casole d'Elsa e l'intera area potranno beneficiare di questo presidio che contribuirà a ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando le competenze locali e attraendo nuove opportunità. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, dall'amministrazione comunale agli operatori che garantiranno il funzionamento del servizio. È un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale al servizio dei cittadini”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Andrea Pieragnoli. “L'apertura di un nuovo sportello dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego - ha affermato - rappresenta un passo importante per il nostro territorio. Un'attenzione particolare al nostro Comune e alle aziende che vi operano nonché un servizio essenziale per tutti i nostri cittadini. Siamo lieti Casole d'Elsa sia stata scelta per avviare un percorso formativo che possa soddisfare le nuove necessità per avvicinare domanda e offerta in ambito lavorativo”.

Sull’avvio del nuovo servizio l’assessora al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini ha osservato: “Con l’apertura dello sportello di Casole d’Elsa, abbiamo oggi 28 sportelli decentrati che vanno ad arricchire la presenza capillare su tutti i territori della nostra rete regionale dei servizi pubblici per l’impiego, che oggi conta più di 50 Centri per l'Impiego a cui si sono aggiunti, appunto, questo tipo di sportelli. Da oggi nel territorio senese operano cinque Centri per l’Impiego e cinque sportelli decentrati”. “L'obiettivo di Regione Toscana – ha proseguito Nardini - è quello di rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese”. “Un impegno che riteniamo particolarmente importante alla luce della delicata fase socio-economica che stiamo vivendo”, ha sottolineato l’assessora concludendo: “una fase, però, anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione: penso appunto al già menzionato programma di riforma delle politiche attive del lavoro Gol, finanziato con il Pnrr, al Patto per il Lavoro concertato con le parti sociali, agli avvisi per percorsi di formazione che stiamo finanziando e potremo finanziare grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027. Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare il mismatch, il disallineamento tra domanda e offerta, affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte, mi riferisco soprattutto alle transizioni ecologica e digitale, salvaguardare l'occupazione e promuovere la creazione di nuovi posti lavoro. Il nostro obiettivo è quello di tutelare e favorire occupazione di qualità. Ringrazio il sindaco e l'Amministrazione comunale per aver favorito l'apertura di questo sportello decentrato ed il collega assessore Bezzini, espressione del territorio senese".

Lo sportello offrirà servizi per cittadine, cittadini e imprese: accoglienza e informazione sui servizi del Centro per l'Impiego, iscrizioni allo stato di disoccupazione e al collocamento mirato ex lege 68/99, percorsi di orientamento individualizzato, incrocio domanda-offerta di lavoro. Faciliterà la collaborazione con l’Amministrazione ospitante su determinati progetti e target di utenti, dai giovani Neet, alle donne vittime di violenza, a utenti con necessità di presa in carico integrata con i servizi sociali territoriali.