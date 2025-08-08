Lavoro: aumento dei contributi per sostegno occupazione nel periodo 2023-2025

Destinati: disoccupati licenziati dal gennaio 2021, categorie svantaggiate, disabili e donne. Il Consiglio regionale, nella seduta di giovedì 31 luglio, ha approvato all'unanimità la mozione del gruppo Pd

Firenze – Aumentare i contributi a sostegno dell'occupazione per il periodo 2023-2025 . È quanto chiede la mozione del gruppo Pd approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta di giovedì 31 luglio.

Nel testo si ricordano le risorse messe in campo per: over 30 disoccupati licenziati a partire dal primo gennaio 2021, ad eccezione dei licenziati giusta per causa o giustificato motivo soggettivo, assunti a tempo indeterminato; over 30 disoccupati appartenenti a categorie svantaggiate, assunti a tempo indeterminato oa tempo determinato per almeno 12 mesi; over 55 disoccupati assunti a tempo indeterminato oa tempo determinato per almeno 12 mesi; under 30 disoccupati assunti a tempo indeterminato; donne disoccupate assunte a tempo indeterminato; persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi, assunte a tempo indeterminato oa tempo determinato per almeno 12 mesi.

Per queste categorie, tramite avviso, era stato previsto un impegno complessivo di oltre 12milioni 500mila euro per il triennio .

Dall'analisi dei dati del primo trimestre del 2025, è emerso che per le donne disoccupate sono stati già impegnati oltre un milione 600mila euro, per gli under 30, sono stati impegnati 750mila euro.

La mozione impegna la Giunta a valutare la possibilità di aumentare gli stanziamenti per quelle categorie che, in base alle domande ricevute e ammesse nel primo trimestre del 2025, si stanno avvicinando all'esaurimento delle risorse.