Lavori: Viale della Repubblica e via Arcidosso, presto un nuovo attraversamento ciclabile

Grosseto: Viale della Repubblica e via Arcidosso saranno presto collegate da un nuovo attraversamento ciclabile. Questa la decisione assunta dalla Giunta comunale che, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato il progetto per la realizzazione del nuovo incrocio. Un progetto di notevole importanza, dal costo complessivo di oltre 32mila euro, frutto della necessità di collegare in modo diretto la ciclopista urbana lato est di viale Einaudi con la ciclopista urbana che porta al percorso ciclopedonale verso il mare.



“Un intervento – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Turismo Riccardo Megale - che si inserisce in un progetto di più ampio respiro di sviluppo della rete delle ciclovie urbane, come strumento strategico per la diffusione della mobilità dolce. Il futuro di Grosseto è quello di una città green che nell'ambiente vede grandissime opportunità di sviluppo".