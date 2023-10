Lavori: Via Monte Rosa, modifiche temporanee alla circolazione

Grosseto: Dal giorno lunedì 9 ottobre fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno venerdì 16 febbraio, in via Monte Rosa tratto compreso tra via Monte Leoni e via Col di Lana, lato dx. rispetto alla direzione verso la via Col di Lana consentita, dai pressi del civ. 29 fino ai pressi del civ. 37, è istituito il DIVIETO DI SOSTA con la rimozione forzata a tutti i veicoli eccetto i mezzi per l'allestimento dell'occupazione suindicata, al fine di consentire l'esecuzione di lavori relativi al rifacimento della copertura del fabbricato ivi posto.



Nello stesso periodo in via Monte Rosa tratto compreso tra via Monte Leoni e via Col di Lana,lato opposto rispetto all'occupazione di cui al precedente punto 1), dai pressi del civ. 41/a fino al successivo segnale di Divieto di Fermata già presente ( altezza civ. 25) , è istituito il DIVIETO DI Fermata.

In via Monte Rosa tratto compreso tra via Monte Leoni e via Col di Lana, dai pressi del civ. 29 fino ai pressi del civ. 39, dovrà essere realizzato il “ disassamento” delle due corsie di marcia, che dovranno essere m. 3.50 di larghezza ciascuna, delimitate dalla linea di mezzeria continua, e relativa segnaletica verticale ( ambo i lati) di preavviso.

Sul marciapiede adiacente all'area interessata dall'occupazione, per motivi di sicurezza dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “ DIVIETO PASSAGGIO PEDONI “ ( fig. II.54 art. 117 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. )- PEDONI SUL LATO OPPOSTO, garantendo idoneo percorso pedonale alternativo e utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale secondo le vigenti normative anche con l'ausilio di movieri.

Sono istituiti due attraversamenti pedonali provvisori ( colore giallo) nel centro abitato di Grosseto nella Via Monte Rosa, rispettivamente nei pressi del civ. 25/a e nei pressi del civ. 41. L'impresa esecutrice dei lavori, in caso di necessità e dove necessario è autorizzata a istituire il Divieto di Fermata, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli stessi. Resta garantito l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti