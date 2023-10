Lavori: Via Chiasso degli Zuavi angolo piazza Mensini, modifiche traffico

Grosseto: Fino al termine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, in via Chiasso Degli Zuavi lato dx. rispetto alla direzione verso Piazza Amerighi, da prima del civ. 27 fino ai pressi del 23, è istituito il Divieto di Fermata con la soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie e degli stalli riservati ai veicoli autorizzati alla ZTL, ivi posti.



Durante tutto il periodo di validità del divieto, in via Chiasso Degli Zuavi lato dx. rispetto alla direzione verso Piazza Amerighi, dopo il civ. 6, è soppresso TEMPORANEAMENTE lo stallo di sosta riservato agli autorizzati alla ZTL, ivi posto e uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie.

In piazza Mensini, tratto compreso tra via Chiasso degli Zuavi e la via D'azeglio,dal civ. 4 fino al civ. 6, è istituito il Divieto di Fermata a tutti i veicoli compreso gli autorizzati alla ZTL, eccetto i veicoli a servizio per l'allestimento del cantiere.

Resta garantito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti. Prestare attenzione.