Lavori: Via Adige, modifiche temporanee alla circolazione stradale

Grosseto: Dalle ore 13.00 di sabato 14 ottobre 2023 fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 17.00 in via Adige, tratto compreso tra piazza Albegna e via Adda, lato sx.rispetto alla direzione consentita, dia pressi del civ.53 per una lunghezza di ml. 10.00, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli.



Sul marciapiede, nel tratto di pista ciclo pedonale adiacente all'area interessata dai lavori suindicati, per motivi di sicurezza dovrà essere interdetto il transito ai pedoni e ai velocipedi 8 per tutta la lunghezza dell'occupazione, creando idoneo percorso alternativo, utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale e dei velocipedi, secondo le vigenti normative anche con l'ausilio di movieri.

Resta consentito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

foto di repertorio