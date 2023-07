Attualità Lavori: Verifiche dei sottoservizi in via Uranio 4 luglio 2023

Grosseto: Dalle ore 08.00 fino e non oltre le ore 17.00 di giovedì 06 luglio, nell'area di parcheggio non regolamentata ubicata in Via Uranio, in adiacenza al Piazzale Parri e precisamente tra il retro dell'edicola e il centro commerciale ivi posti, è istituito il divieto di sosta per verifiche sui sottoservizi presenti nell'area.





