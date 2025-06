Cronaca Lavori urgenti in via Ferrucci: Ripristino condotta idrica in corso a Grosseto 11 giugno 2025

11 giugno 2025

Grosseto: Proseguono a ritmo serrato i lavori di ripristino su una condotta idrica in via Francesco Ferrucci, dove nei pressi di piazza Lamarmora si è verificata una improvvisa rottura. L’intervento, molto complesso, da parte dei tecnici di AdF e del personale delle ditte specializzate è in corso e prevede la sostituzione della tubazione nel punto interessato. Grazie ai lavori effettuati da AdF sulle infrastrutture della città è stato possibile isolare il tratto di condotta su cui si è verificata la rottura; pertanto, l’intervento di ripristino non sta comportando sospensioni del flusso idrico ai cittadini. A causa delle manovre sulla rete idrica potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua alle utenze cittadine che potrebbero protrarsi anche a intervento concluso: con grande impegno dei numerosi tecnici al lavoro AdF sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per ridurre e mitigare il fenomeno. Seguici



