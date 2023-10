Attualità Lavori: Una nuova rotatoria per collegare viale Telamonio, via Orcagna e via Cimabue 4 ottobre 2023

Grosseto: L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo, presentato dalla Cittadella Immobiliare srl, per la realizzazione di una nuova rotatoria tra viale Telamonio, via Orcagna e via Cimabue. I lavori saranno interamente sostenuti dalla società proponente, senza alcuna spesa da parte dell'Amministrazione.

"L'approvazione di questo progetto rappresenta un altro passo importante per il miglioramento della viabilità in una zona, divenuta oggi nevralgica per lo scorrimento del traffico da un lato all'altro della città – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi - . Uno degli obiettivi della nostra Amministrazione è sicuramente quello di rendere più curata e vivibile ogni area della nostra città, valorizzandone le caratteristiche e incrementando la sicurezza."





