Lavori sulla Tangenziale Ovest: da lunedì modifiche ai percorsi bus

Interessate le linee extraurbane 130, 131, 136 e 50G

Siena: A causa di un movimento franoso registrato nella giornata odierna al km 4,7 nel tratto della tangenziale Ovest di Siena, da lunedì 12 maggio 2025 sarà chiusa completamente al transito la carreggiata in direzione Grosseto.

Anche tenendo conto delle indicazioni scaturite dal tavolo prefettizio che si è riunito nella mattinata di oggi, le seguenti linee di Autolinee Toscane subiranno modifiche di percorso:

Linee 130 e 136 : le corse provenienti dalla direttrice San Gimignano-Poggibonsi in direzione Siena, dovranno utilizzare l'uscita di Monteriggioni percorrendo poi la SS2 Cassia Nord – rotatoria di Fontebecci/Stellino da dove riprenderanno il regolare percorso in direzione via Tozzi.

Linea 131 : le corse provenienti da Firenze (sia rapide che ordinarie) continueranno ad utilizzare ad impegnare l'uscita “Siena Nord” senza variazione di percorrenza. Nei giorni successivi valuteremo se gli eventuali ritardi derivanti dall'accumulo di traffico, saranno gestibili oppure si prevederà una variazione di percorso.

Linea 50G : le corse provenienti da Firenze, dovranno effettuare deviazione impegnando l'uscita di Monteriggioni, SS Cassia Nord, Strada del Ferratore, Volte Basse, Rosia per riprendere il regolare percorso in direzione Grosseto. Il percorso alternativo sarà indicato da apposita cartellonistica a fondo giallo, approntata a cura di Anas.

Per informazioni si invitano i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.