Lavori sulla strada regionale 74 Maremmana nel tratto "Ponte Lungo"

Durante la scorsa notte la Provincia di Grosseto ha compiuto un altro step fondamentale nei lavori di consolidamento del ponte sul Torrente "Ponte lungo", al chilometro 30 + 500 della strada regionale SR 74 Maremmana.

Manciano: È servita una gru di 700 tonnellate per sollevare in condizioni di sicurezza una porzione dell'impalcato del ponte esistente, del peso complessivo di circa 50 tonnellate.

“Un intervento molto complesso – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto - indispensabile per poter ricostruire una porzione del ponte esistente, tecnicamente denominata "sella gerber", che era compromessa. L’intervento ha richiesto la chiusura al traffico di quel tratto di strada dalle ore 16 di venerdì 11 aprile alle ore 6 di sabato 12 aprile".

"L’opera è stata possibile -prosegue il presidente Limatola - grazie al lavoro notturno delle ditte F.lli Massai di Grosseto (per i lavori edili e strutturali) e Bettarini di Livorno (per le operazioni di sollevamento) con la fondamentale assistenza logistica del personale tecnico e operativo dell'Area Viabilità e Protezione Civile della Provincia di Grosseto, che si è avvalsa anche di alcune squadre del coordinamento provinciale del volontariato per l'illuminazione del cantiere e per la gestione delle chiusure stradali e della relativa segnaletica, nonché per il presidio dei punti nevralgici della rete stradale interessata dalla chiusura della SR 74".

"Ringrazio sentitamente tutte le professionalità coinvolte, le ditte esecutrici, i tecnici e i volontari che hanno lavorato senza sosta, anche di notte. Competenza, professionalità e soprattutto un grande spirito di squadra rappresentano gli elementi fondamentali che ci permettono di portare a termine in sicurezza e celermente interventi complessi come questo. Un ringraziamento particolare va al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza Ing. Massimiliano Rosso e al responsabile tecnico del cantiere Geom. Enrico Catarinelli.”