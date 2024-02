Lavori sulla rete idrica, interruzione nell'erogazione ad Orbetello e Monte Argentario

Orbetello: Per il giorno 14 febbraio è stato programmato l’intervento per lavori di bonifica sulla rete idrica in S.P della Giannella.

L’intervento avrà inizio alle 08:30 e terminerà alle 16:00 del giorno 14-02-2024, il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 17:00 del giorno 14-02-2024.

L’intervento determinerà una interruzione del flusso idrico nel comune di Orbetello, in località il Pino, strada dell'Edera, strada provinciale Giannella, strada statale 440, strada vicinale del Pino, via Argentario, via del Grecale, via della Fibia, via della Giannella, via della Magnolia, via delle Saline, via del Libeccio, via dello Scirocco, via del Maestrale, via del Pino, via Ginestra, via Pitosforo, via Robinia; e nel comune di Monte Argentario in località Villa Domizia, località Santa Liberata, strada provinciale 161, località Costa di Teva, località Giannella, località Villa Angella

Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35. Per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita).