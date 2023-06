Lavori straordinari al sottopasso ferroviario, attenzione alle modifiche. Vedi dove

Grosseto: In Via Caravaggio, nel tratto compreso tra Piazza Risorgimento e il sottopasso ferroviario (compresa l'area di canalizzazione ivi posta), nella carreggiata in direzione della Via Aurelia Antica e della Via Canova dalle 8:00 fino alle 18:00 della giornata odierna è istituito il divieto di transito, per lavori di manutenzione straordinaria.



Dopo le ore 18:00 il divieto di transito verrà prorogato a tutti i veicoli che transitano nel centro abitato di Grosseto nella Via Caravaggio tratto compreso dall'altezza del civ. 49 ( passo carrabile di fabbricato residenziale) fino all'area d'intersezione con la Piazza Risorgimento (nella corsia e carreggiata con direzione verso la stessa Piazza Risorgimento) fino al termine dei lavori e comunque non oltre domani 13 giugno 2023, con orario giornaliero dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

Durante il periodo di validità di questo secondo divieto sono istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione:

*in Via Caravaggio nella corsia con direzione Piazza Risorgimento nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Sordi e Via Del Sarto e il civ. 49 ( inizio divieto) è Strada senza Uscita;

*per i veicoli provenienti dalla Via Caravaggio ( lato Stadio ) e dalla Via Fanfani giunti all'intersezione con la stessa Via Caravaggio è istituita la direzione obbligatoria a destra in direzione della Via Aurelia Antica e Vla Via Del Sarto.