Lavori strade provinciali: terminato l’intervento nei comuni di Sorano e Pitigliano

Grosseto: Ammonta a 410mila euro l’importo dei lavori che sono stati realizzati dalla Provincia di Grosseto nei comuni di Pitigliano e Sorano, per la messa in sicurezza dei tratti più ammalorati delle provinciali 4 Pitigliano -Santa Fiora; 73 Acquapendente, 76 Montorio e 127 Pantano.



L’intervento, eseguito dalla ditta Asfalterni, ha consentito il rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale. “Sicuramente la manutenzione dell’infrastruttura viaria è uno degli impegni più gravosi su cui sta operando l’amministrazione provinciale di Grosseto che ha competenza su 1800 chilometri di strade. - afferma il presidente della Provincia, Francesco Limatola – Questo nuovo intervento, che riguarda l’area del tufo, si va ad aggiungere al corposo insieme di lavori portati a termine in questi mesi per svariati milioni di euro, tra i quali i lavori sulle strade della costa. Altri lavori sono attualmente in corso su alcuni tratti della provinciale 3 padule, e della provinciale 158. Un altro intervento importante che stiamo portando avanti riguarda la frana di Montieri. E presto partiranno i lavori sulla montagna finanziati con il bilancio approvato nei giorni scorsi.”