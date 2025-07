Lavori stadio, Schiano (FdI Monte Argentario): “Con nuovo manto stadio Maracanà si realizza un sogno atteso da decenni"

"Giunta Cerulli dimostra che buon governo è possibile”

Monte Argentario: “Quello che per oltre cinquant’anni è sembrato un sogno irrealizzabile oggi comincia a prendere forma concreta con l’inizio dei lavori per il nuovo manto dello stadio “Maracanà” Aldo Bussi di Porto Santo Stefano. Un traguardo storico per la nostra comunità, ma anche un chiaro segnale della capacità amministrativa di questa maggioranza e del sindaco Arturo Cerulli. È quanto dichiara Elio Schiano, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Monte Argentario.





“Questo intervento – prosegue Schiano – rappresenta molto più di un’opera pubblica: è il simbolo di una svolta amministrativa concreta, lontana dalle promesse non mantenute del passato. La giunta Cerulli, sostenuta da Fratelli d’Italia, sta dimostrando con i fatti che la politica del fare è possibile, se c’è volontà, visione e determinazione. Le chiacchiere le lasciamo ad altri”.

“Ci complimentiamo – commenta l’esponente di FDI – con il sindaco, con gli assessori e con tutta la squadra di governo per il lavoro svolto finora. In poco più di due anni è stato possibile riavviare una macchina amministrativa ferma da troppo tempo. L’eredità della passata gestione, guidata da dal Pd e dalla sinistra, era fatta di immobilismo e assenza di progettualità. Oggi si torna a pianificare e costruire il futuro”.

“Monte Argentario – chiosa Schiano – può e deve essere un esempio di buon governo per tutta la Toscana, che da anni vive una situazione di squilibrio, con molti territori come la provincia di Grosseto dimenticati dalla Regione. Siamo stanchi di ricevere attenzione solo in prossimità della campagna elettorale. I cittadini argentarini meritano rispetto, investimenti e sviluppo”.

“Il nostro partito continuerà a lavorare con spirito di squadra, al fianco dell’amministrazione comunale. È con l’impegno di tutti, e non con le ambizioni personali, come qualcuno ha mostrato alcuni mesi fa, che si costruiscono i risultati veri. Questo è il nostro metodo, la nostra rotta. Questa è la nostra visione”, conclude Elio Schiano.