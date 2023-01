Dalla regione Lavori sistema informatico, possibili disservizi per prenotazioni sanitarie on line 16 gennaio 2023

Redazione Firenze: Regione Toscana informa che sono in corso dei lavori di manutenzione al sistema informatico di prenotazioni delle prestazioni sanitarie (Cup). Queste operazioni, condotte dal fornitore Engineering S.p.A. di concerto con il Sistema cloud toscano, potrebbero portare a alcuni momentanei rallentamenti sia agli sportelli aziendali sia sui sistemi di prenotazione online. Regione Toscana si scusa in anticipo per gli eventuali disservizi causati all’utenza ed assicura che tutti i tecnici garantiranno tutto il supporto per risolvere le problematiche.

