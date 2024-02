Lavori pista pattinaggio, Sindaco Ulivieri: “Tra pochi giorni loro definitiva conclusione”

Gavorrano: “I lavori per la copertura della pista di pattinaggio, che tra pochi giorni vedranno la loro definitiva conclusione, sono un importante intervento all'interno di una serie di opere pubbliche che si stanno realizzando in tutto il territorio comunale. A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, si può citare il consolidamento del campo da tennis di Giuncarico, la nuova pavimentazione di via della Rocca a Gavorrano e della scalinata che dal parcheggio di piazza della Resistenza conduce a via San Giuliano, le manutenzioni della cappella cimiteriale di Caldana e la nuova pavimentazione di via Ariosto. A breve avranno inizio i lavori di riqualificazione del parco pubblico dei I Forni e di quello di Giuncarico, la nuova asfaltatura di alcune strade a Bagno di Gavorrano, la riqualificazione di via dei Pannocchieschi a Gavorrano, senza contare la realizzazione della nuova mensa e della nuova palestra all'interno del plesso scolastico di Bagno di Gavorrano e la messa in sicurezza dell'abitato di Potassa.





Un insieme di opere il cui investimento supera i due milioni di euro. I lavori per la copertura della pista di pattinaggio di Bagno di Gavorrano, il cui costo complessivo è pari a 250.000 euro, hanno avuto inizio il 5 giugno 2023 e avrebbero dovuto concludersi entro 5 mesi, quindi il 2 novembre dello stesso anno. Durante i lavori vi è stata la necessità di sospendere l'intervento per ragioni legate alle avverse condizioni meteorologiche e all'esigenza di prevedere interventi complementari per migliorare il progetto. Durante gli scavi per la posa delle opere di fondazione, poi, sono stati rivenute vecchie strutture in calcestruzzo ed enormi radici di pino che durante gli anni sono stati abbattuti. Tutto questo ha comportato uno slittamento dell'ultimazione dei lavori che, per la parte principale del progetto, è avvenuta il 13 gennaio scorso. A quella data rimanevano da completare piccoli interventi per i quali la ditta esecutrice ha provveduto a eseguire.

I fenomeni di ristagno dell'acqua lungo i bordi della pista sono dovuti al temporaneo dislivello che si è creato tra il piano del terreno e la stessa pista. Nei prossimi giorni provvederemo a compensare lo sfalsamento con una pavimentazione in breccia che renderà anche più gradevole il perimetro dell'impianto. Il prossimo 28 febbraio, una ditta esterna provvederà alla completa pulizia della pista, degli spogliatoti e dell'area circostante, in maniera tale che i primi giorni di marzo la pista possa essere riconsegnata all'Associazione sportiva. Si sottolinea, infine, che il costo complessivo del progetto (250.000 euro) è rimasto inalterato, fatte salve le opere di corredo e di pulizie, non previste nell'appalto. Ci preme inoltre affermare che, durante tutto l'arco di svolgimento dei lavori, questa Amministrazione ha tenuto a informare costantemente i rappresentati dell'associazione Pattinaggio Artistico di Gavorrano e i genitori degli atleti sull'andamento delle opere e sulle piccole difficoltà sul cantiere, trovando sempre un atteggiamento positivo e collaborativo come del resto affermato dalla stessa associazione anche a mezzo stampa", conclude il Sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri