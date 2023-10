Lavori pista ciclabile delle Collacchie, modifiche temporanee alla circolazione

Grosseto: Lunedi 9 e martedì 10 ottobre 2023 con orario giornaliero dalle ore 08.00 alle ore 18.00, nella pista ciclabile e pedonale che collega il centro abitato di Grosseto alla località di Marina di Grosseto, adiacente alla S.P. 158 (Le Collacchie), tratto compreso tratto compreso dalla Strada delle Strillaie e la Via Arcidosso, è istituito a stato di avanzamento ( ogni 500 m. circa) , il SENSO UNICO ALTERNATO AI VELOCIPEDI E AI PEDONI, REGOLAMENTATO DAI MOVIERI, per il prelievo ed analisi dei terreni che saranno oggetto di scavi per la realizzazione del parco fotovoltaico in zona Strillaie.



Restano garantiti gli accessi alle proprietà private dove presenti. Al fine di regolare il traffico ciclabile e pedonale durante il periodo di apertura dell'area di cantiere mobile di cui al successivo punto a),l'impresa esecutrice dei lavori, dovrà ricorrere all’utilizzo di un congruo numero di movieri nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione.