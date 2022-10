Lavori: Nuovo asfalto per via Montreuil

Fresatura e riasfaltatura per la strada di Marina



Marina di Grosseto: Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale di via Montreuil a Marina di Grosseto, in linea con la volontà dell'Amministrazione comunale di procedere in questi anni ad interventi che servano a dare risposte alla frazioni, così come in città, in quelle strade che necessitano di manutenzione. “In questi giorni – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi - gli operai della ditta Francioli Mara di Grosseto si stanno occupando della fresatura e della riasfaltatura della strada, per un tratto di 3.900 metri quadrati e una lunghezza di 385 metri”. L'importo complessivo delle opere è di 186mila euro.

“Sono i primi lavori in partenza tra quelli che riguarderanno nelle prossime settimane sia Marina sia Principina - conclude Ginanneschi -: erano già previsti, ma abbiamo atteso la fine della stagione estiva per limitare i disagi. Altre opere riguarderanno presto le strade delle nostre frazioni balneari”.

(foto di repertorio)