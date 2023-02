Cronaca Lavori: Nuove manutenzioni stradali in Via Tiepolo 3 febbraio 2023

Redazione I lavori, di 62.000€, saranno così funzionali anche alla scuola di via Giotto Grosseto: In questi giorni stiamo intervenendo in via Tiepolo attraverso la manutenzione del manto stradale, dei marciapiedi e dell’area di parcheggio delle residenze della via stessa. La ditta appaltatrice che si sta occupando dei lavori è Costrade di Conti che ringrazio fortemente. I lavori, di 62.000€, saranno così funzionali anche alla scuola di via Giotto. Seguici





