Lavori: Modifiche temporanee alla circolazione via Rubino

Grosseto: Dalle ore 08.00 del 13 novembre fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 17.00 del 17 novembre, in via Rubino, nel tratto compreso tra via Giada e via Zaffiro, per tutta la lunghezza dello scavo, in entrambi i lati, è istituito il divieto di sosta.



Nello stesso periodo per tutta la lunghezza dello scavo, l'impresa esecutrice dei lavori è autorizzata a istituire il senso unico alternato durante l'orario di lavoro.

Durante il periodo dei lavori, nel tratto di marciapiede interessato, sarà istituito il divieto di passaggio per i pedoni obbligandoli a transitare sul lato opposto.