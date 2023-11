Lavori: Modifiche temporanee alla circolazione in via Trento

Grosseto: Al fine di consentire l’apertura di un’area di cantiere è stato disposto quanto segue. Dalle 8.00 dell’8 novembre fino al termine dei lavori e comunque non oltre le 12.00 dello stesso giorno, in via Trento, nel tratto compreso tra Piazza Dalmazia e il civico 56/c, è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli.

Durante il periodo di validità del divieto, per i veicoli transitanti in via Buozzi giunti all'altezza di via Trento, è istituita la direzione obbligatoria a dritto in direzione di via Chiesa e a destra nella stessa via Trento in direzione di via Roma.

Nello stesso periodo di tempo in via Trento ai civici 54/a - 56 , nel marciapiede adiacente ai lavori, per motivi di sicurezza dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “divieto passaggio pedoni - pedoni sul lato opposto”, garantendo un idoneo percorso pedonale alternativo e utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale.