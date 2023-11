Lavori: Modifiche temporanee alla circolazione in via Gorizia

Grosseto: Al fine di consentire l’apertura di un’area di cantiere è stato disposto quanto segue: Nel periodo compreso dal 9 novembre fino al termine dei lavori e comunque non oltre il 20 dicembre, in via Gorizia, nel tratto compreso tra via Trento e via Don Minzoni, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 38/a fino ai pressi del civico 44, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, garantendo sempre una corsia veicolare non inferiore a tre metri e mezzo di larghezza, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori edili.

Nello stesso periodo in via Gorizia, nei pressi del civico 38/a, sul marciapiede interessato dal ponteggio dovrà essere realizzato un passaggio pedonale protetto di almeno in metro di larghezza protetto nei vari ancoraggi e secondo le normative vigenti.

Dovrà essere garantito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.