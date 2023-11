Lavori: Modifiche temporanee alla circolazione

Grosseto: Al fine di consentire l’apertura di un’area cantiere mobile per l’effettuazione di alcuni lavori da parte di Sorgenia Gemini S.r.l. è stato disposto quanto segue.



Nel periodo compreso tra il 6 novembre e il termine dei lavori e comunque non oltre il 15 novembre, dalle 07.00 alle 17.00, esclusa la domenica, in via Aurelia antica tratto compreso tra il civico 42/b e via Lazzeretti, in via Lazzeretti, in via Della Centrale Elettrica e il Vicolo Dell'Artigianato, è istituito il senso unico alternato regolamentato dai movieri.

Devono essere sempre garantiti gli accessi alle proprietà private.