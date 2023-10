Lavori: Modifiche alla circolazione in via Mazzini

Grosseto: Dalle ore 8.00 di venerdì 6 ottobre fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 18.00, in Via Mazzini, lato sx. rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civ. 81 fino all' altezza del civ. 79, è istituito il DIVIETO DI SOSTA a tutti i veicoli compreso gli autorizzati alla ZTL, al fine di realizzare i lavori relativi alla manutenzione del fabbricato ivi posto mediante piattaforma aerea.



Nello stesso periodo in Via Mazzini, lato dx. (opposto all'occupazione) rispetto alla direzione consentita, dall'altezza del civ. 81 fino all' altezza del civ. 79, è istituito il DIVIETO DI FERMATA con La soppressione temporanea dei due stalli di sosta riservati ai veicoli della C.R.I., ivi posti.

Sul lato sx. rispetto alla direzione consentita, pressi del civ. 79/81, nell'area interessata dall'occupazione dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “ DIVIETO PASSAGGIO PEDONI “ ( fig. II.54 art. 117 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S.), secondo le vigenti normative.

Resta garantito l’accesso alle proprietà private, eventualmente presenti. Prestare attenzione.