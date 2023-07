Lavori: Modifiche alla circolazione in via Borneo

Grosseto: Dalle ore 08.00 di martedì 11 luglio fino e non oltre le ore 17.00 di giovedì 13 luglio, in via Borneo, corsia con direzione verso via India, da 15 ml. prima dell'area d'intersezione con quest’ultima fino alla medesima area d'intersezione, e in via India, corsia con direzione verso via Cina, da dopo l'area d'intersezione con via Borneo per un tratto di 15.00 ml, è istituito il divieto di fermata per lavori di manutenzione straordinaria.



Durante l'attività di scavo, che interesserà la viabilità veicolare nella corsia di via Borneo in prossimità dell'intersezione con via India, la stessa verrà realizzata esclusivamente in uno dei tre giorni indicati (11 o 12 o 13 Luglio 2023) con orario 08.00 -17.00, con l'istituzione di un senso unico alternato regolamentato dai movieri, al fine di consentire al termine della giornata lavorativa, la ripresa della normale viabilità sull'area d'intersezione indicata. Sarà comunque garantito il transito pedonale.

foto di repertorio