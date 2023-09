Attualità Lavori: Modifiche al traffico in via Tripoli 6 settembre 2023

6 settembre 2023 74

74 Stampa

Redazione

Grosseto: Sabato 9 settembre, in occasione di un evento, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in via Tripoli, di fronte all’ingresso del Teatro Moderno, lato sinistro secondo il senso di marcia, da fronte civ. 31 a fronte civ.41, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli.

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Lavori: Modifiche al traffico in via Tripoli Lavori: Modifiche al traffico in via Tripoli 2023-09-06T17:00:00+02:00 69 it Lavori: Modifiche al traffico in via Tripoli PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/05/12/20170512203924-557e73f3.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/05/12/20170512203924-557e73f3.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 06 Sep 2023 17:00:00 GMT