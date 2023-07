Cronaca Lavori: Modifiche al traffico in via Giada 8 luglio 2023

8 luglio 2023 185

185 Stampa

Redazione

Grosseto: Dalle ore 08.00 di lunedì 10 luglio fino e non oltre le ore 18.00 di martedì 11 luglio, in via Giada, nei pressi del civ. 18, è istituito il senso unico alternato regolamentato a vista per lavori di manutenzione straordinaria.

Sarà comunque garantito il transito pedonale.





