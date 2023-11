Attualità Lavori: Manutenzione straordinaria per via Canova e viale De Nicola 21 novembre 2023

Grosseto: Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria del tratto viario di via Canova e viale De Nicola: è il secondo stralcio. L’intervento, dal valore complessivo di 156mila euro, si inserisce in un più ampio progetto portato avanti dall’Amministrazione per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’intero tratto, per un importo complessivo di 675mila euro. Soddisfatti il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi che commentano: “Assicurare la sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Per questo, l’Amministrazione si impegna nel monitorare l’avanzamento dei lavori e assicurare la massima efficienza". Seguici





