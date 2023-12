Attualità Lavori: Manutenzione straordinaria per via Battisti. Valore complessivo di 133mila euro 19 dicembre 2023

Grosseto: Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria di via Battisti. L'intervento, dal valore complessivo di 133mila euro, permette la messa in sicurezza del tratto.

Soddisfatti il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi che commentano: “La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. L’Amministrazione si impegna nel monitorare l’avanzamento dei lavori e assicurare la massima efficienza”. Seguici



