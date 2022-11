Lavori: Interventi al ponte sul fiume Petraia

Follonica: Il ponte in legno sul fiume Petraia ha bisogno di interventi di manutenzione e lunedì prossimo, 21 novembre, sarà quindi chiuso per permettere i lavori di manutenzione. In particolare saranno sostituite alcune assi. I lavori dureranno tre giorni, fino a mercoledì 23 compreso. Il 24 novembre il ponte tornerà di nuovo accessibile.

Durante questi giorni le cittadine e i cittadini potranno passare dal ponte che si trova nel parco della Rimembranza oppure attraversare il camminamento adiacente al parcheggio di via Apuania.