Lavori: Inaugurata la strada di Selva Nera

Il sindaco Gianfranco Chelini: “Opera decisiva per la sicurezza dei cittadini”



Capalbio: È stata inaugurata questa mattina, mercoledì 1° marzo, la strada di Selva Nera nel comune di Capalbio, alla presenza della giunta comunale e del direttore dei lavori Giancarlo Pedreschi. “Si apre una stagione - commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio - di inaugurazione di varie opere pubbliche del nostro territorio. La messa in sicurezza della strada di Selva Nera è un elemento decisivo per la sicurezza dei cittadini capalbiesi, dato che si tratta anche dell’unica arteria che dall’interno del territorio permette di raggiungere il mare senza attraversare l’Aurelia”.

Le operazioni, realizzate dalla Tirrena costruzioni generali, hanno riguardato l’allargamento, l’adeguamento e la messa in sicurezza dal punto di vista idraulico del ponte sul Canale allacciante delle acque alte e del tratto stradale che dallo svincolo di accesso all’Aurelia giunge fino al Canale delle basse e la messa in opera dei guardrail. “Prosegue – dichiara Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – il percorso di manutenzione e messa in sicurezza delle strade promosso dalla nostra amministrazione. Nei prossimi mesi saranno realizzati altri interventi in tutto il territorio capalbiese, proprio con lo scopo di garantire una circolazione più moderna e soprattutto più sicura”.

Le operazioni di messa in sicurezza della strada di Selva Nera hanno avuto un costo di oltre 200mila euro, di cui 140 provenienti da un finanziamento della Regione Toscana.