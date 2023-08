Attualità Lavori in via Tripoli, attenzione alle modifiche al traffico 4 agosto 2023

Redazione

Da oggi venerdì 4 agosto fino e non oltre sabato 30 settembre, nel centro abitato di Grosseto in via Tripoli, lato sx. rispetto alla direzione consentita dai pressi del civ. 113 fino ai pressi del civ. 115, è istituito il divieto di sosta al fine di consentire i lavori edili relativi alla ristrutturazione edilizia del fabbricato ivi posto.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti. Seguici





