Lavori in via Trieste, attenzione alle modifiche alla circolazione

Grosseto: Dalle ore 20.00 fino e non oltre le ore 22.00 di giovedì 20 luglio, in via Trieste, corsia in direzione di via Roma, dai pressi del civ. 3 fino ai pressi del civ.3b, è istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli, con la soppressione temporanea dell'attraversamento pedonale ivi posto, per lavori di manutenzione.



In caso di necessità per esigenze tecniche - lavorative (al momento non previste e conosciute), che creerebbero un ingombro maggiore di quello previsto sulla sede stradale, l'impresa esecutrice dei lavori è autorizzata a istituire il senso unico alternato regolamentato dai movieri, nella via suindicata.

Saranno comunque garantiti il transito pedonale e l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

foto di repertorio