Lavori in via Roma: attenzione alla viabilità nei pressi del distretto sanitario

Grosseto: Il Comune di Grosseto ricorda che è attualmente in corso un intervento da parte di Acquedotto del Fiora in via Roma, nel tratto compreso tra via Trento e via Trieste. I lavori comportano modifiche alla viabilità, con disagi anche per l’accesso al distretto sanitario situato al civico 35 della stessa via.

L’intervento prevede la posa di circa 250 metri di nuova condotta idrica, con un investimento complessivo di circa 130mila euro e rientra nel piano di investimenti strategici finanziati anche con fondi Pnrr e risorse europee del programma Next Generation EU. Le operazioni, avviate circa due settimane fa, avranno una durata di circa due mesi e mezzo, salvo imprevisti.

Si tratta di lavori importanti per la città, che consentiranno di ridurre le perdite idriche, aumentare l’efficienza della rete, tutelare l’ambiente e limitare nel tempo la necessità di ulteriori interventi sul manto stradale. L’obiettivo è quello di garantire un servizio idrico sempre più affidabile e sostenibile per la comunità.

Il Comune invita gli utenti del distretto sanitario e i cittadini in generale a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e ad adottare percorsi alternativi.